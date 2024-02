Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client FNAC Darty : se hisse au-delà de 24,5E information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 10:28









(CercleFinance.com) - FNAC Darty avait rouvert en nette baisse (-4,5%) après la publication la veille de résultats positifs (les analystes ont eu toute la soirée et ce début de journée pour y réfléchir, de 7H à 9H) mais après mûre réflexion, les investisseurs se ravisent et c'est un spectaculaire rallye haussier qui s'enclenche, avec +14% en ligne droite en 1 heure (le titre repasse de 23,6E à 26,9E).

Le titre qui pulvérise la résistance des 25,85E semble filer tout droit vers un retracement des 28E, le zénith des 8, 9 et 10 janvier dernier.





Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +7.00%