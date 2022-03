Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty: S&P a relevé la note de crédit information fournie par Cercle Finance • 22/03/2022 à 18:00









(CercleFinance.com) - Fnac Darty annonce que l'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a relevé la note de crédit long terme du Groupe à BB+ avec perspective stable.



' Cette amélioration indique la pleine reconnaissance de la solidité financière du Groupe et de la robustesse de son modèle économique dans un contexte marqué par 2 ans de crise sanitaire ' indique le groupe.



' Fnac Darty dispose des notations BBB-, BB+ et Ba2, attribuées respectivement par Scope Ratings, Standard & Poor's, et Moody's, toutes trois assorties d'une perspective stable '.





