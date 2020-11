Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty : reporte le Black Friday au 4 décembre Cercle Finance • 20/11/2020 à 18:02









(CercleFinance.com) - Fnac Darty reporte l'organisation de l'opération commerciale du Black Friday au 4 décembre sous réserve d'une réouverture des commerces physiques le week-end du 28 novembre. ' Le report du Black Friday permettra ainsi la réalisation de cette opération, qui est plébiscitée chaque année par nos clients, dans une situation de multicanalité, avec naturellement les sites fnac.com et darty.com mais également tout notre réseau de magasins, qui bénéficieront de protocoles de sécurité encore renforcés ' indique le groupe.

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +0.91%