Fnac Darty-Réouverture de l'offre publique d'achat d'EP Group jusqu'au 25 novembre 2026 inclus

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
par Aishwarya Venugopal et Alexandra Alper Le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O se réunit mercredi en fin de journée pour décider s'il convient de démettre de ses fonctions le directeur général Jensen Huang, a déclaré à Reuters une source proche du dossier, ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•12.11.2026•08:14•
Le mastodonte allemand Siemens a enregistré un résultat industriel à nouveau record sur son exercice 2025/2026, en hausse de 13% grâce à l'essor de l'intelligence artificielle dans les usines, et s'est fixé des objectifs plus ambitieux pour l'an prochain. Selon ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•12.11.2026•08:14•
Le groupe suisse Adecco, spécialisé dans le placement de personnel, a publié jeudi un bénéfice net meilleur qu'attendu pour le troisième trimestre, en hausse de 27 %, à 113 millions d’euros. Son chiffre d'affaires pour la période allant de juillet à septembre s'est ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•12.11.2026•08:12•
Allianz a annoncé jeudi un bénéfice opérationnel en hausse sur un an au troisième trimestre malgré un impact d'environ 1,1 milliard d'euro lié aux incendies et autres catastrophes naturelles qui ont frappé l'Europe cet été. Entre juillet et septembre, l'EBIT, principal ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer