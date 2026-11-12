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Fnac Darty-Réouverture de l'offre publique d'achat d'EP Group jusqu'au 25 novembre 2026 inclus
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 07:35

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Fnac Darty SA FNAC.PA :

  • RÉOUVERTURE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT INITIÉE PAR EP GROUP JUSQU'AU 25 NOVEMBRE 2026 INCLUS

  • LES TERMES DE L'OFFRE ROUVERTE RESTENT LES MÊMES QUE CEUX EXPOSÉS DANS LA NOTE D'INFORMATION D'EP FR HOLDCO

Texte original nGNE3lrgBN

Pour plus de détails, cliquez sur FNAC.PA

(Rédaction de Gdansk)

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