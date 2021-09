Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty : renforce sa présence en Occitanie, à Albi information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 17:40









(CercleFinance.com) - La Fnac renforce sa présence en région Occitanie avec l'ouverture d'un nouveau magasin dans la région, le 16 septembre prochain au coeur du centre historique d'Albi. Le magasin s'étirera sur près de 750 m² et proposera billetterie, micro-informatique, téléphonie, photo, son, accessoires TV, livres, audio, vidéo, gaming et jeux-jouets. Une équipe de 15 collaborateurs accompagnera les clients autour des produits et services Fnac.

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris -0.27%