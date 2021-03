Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty : remboursement du PGE Cercle Finance • 16/03/2021 à 14:14









(CercleFinance.com) - Fnac Darty annonce, 'sur la base des résultats annuels 2020 solides qui ont démontré la résilience de son activité', le remboursement de l'intégralité de son Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 500 millions d'euros. En parallèle, le groupe a renégocié les conditions de ses facilités de crédit en amendant sa ligne de crédit RCF pour porter son montant total de 400 à 500 millions d'euros. Il a en outre supprimé les garanties des filiales au bénéfice de l'ensemble de ses prêteurs. Cette ligne de crédit aura une maturité de cinq ans (mars 2026) qui pourra être prolongée à la demande de Fnac Darty jusqu'en mars 2028. Elle intègre une composante RSE qui lui permettra d'améliorer ses conditions de financement si les objectifs fixés sont atteints.

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris -1.88%