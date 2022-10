Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Fnac Darty: recul de -0,8% du CA sur les neuf premiers mois information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 17:57

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 5 277 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en recul de -0,8% en données publiées et -1,6% en données comparables. Après un premier semestre en baisse de -1,7%, le 3ème trimestre affiche une stabilité (-0,3%) des ventes en données publiées et une baisse de -1,3% en données comparables à 1 849 millions d'euros.



Le taux de marge brute du Groupe est en progression de +70 points de base sur les neuf premiers mois de l'année portée principalement par la reprise de l'activité de la billetterie, l'impact positif des services en lien avec Darty Max et un mix produits plus favorable.



' Depuis le début de l'année, malgré un contexte marqué par un niveau d'inflation élevé et des tensions sur le pouvoir d'achat, le groupe Fnac Darty a surperformé ses marchés et devrait également confirmer cette tendance sur le mois de septembre ' indique le groupe.