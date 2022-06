Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac-Darty : rechute de -5% sous 45E information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 15:02









(CercleFinance.com) - Fnac-Darty rechute de -5% sur 45E, son plancher des 19, 20, 23 et 24 mai puis 11 mars: en cas d'enfoncement, le distributeur pourrait décrocher vers 43,72E et retracer ainsi son plancher annuel du 8 mars.

La règle du balancier induit même un gros risque de rechute sur 43E, voir 42E





Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris -4.90%