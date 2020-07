Fnac Darty : réalise une perte de -76,7 ME au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Fnac Darty enregistre un chiffre d'affaires de 2 849 ME en baisse de -8% en données publiées et de -10% à données comparables par rapport au 1er semestre 2019.

Sur le mois de juin, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de +21% en données comparables, dont +25% en France et Suisse.

Le résultat opérationnel courant s'établit à -57,6 ME, contre 46,2 ME l'année précédente, hors BCC. L'intégration de Nature & Découvertes a un impact technique négatif de 15 ME sur le résultat opérationnel courant du semestre.

Le résultat net, part du groupe est de -76,7 ME au 1er semestre, hors activités non poursuivies. Le résultat net des activités poursuivies de l'exercice affiche une baisse de -46 ME à -79,7 ME au 1er semestre 2020.

Le Cash-Flow libre opérationnel, hors IFRS 16, s'établit à -503 ME à fin juin 2020, en retrait sur le semestre.