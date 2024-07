Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fnac Darty: projet d'acquisition d'Unieuro en Italie information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce son projet d'acquisition d'Unieuro, numéro un de la distribution de produits électroniques et d'électroménager en Italie.



L'offre publique d'achat mixte sera déposée conjointement par Fnac Darty et Ruby Equity Investment. Le prix de l'offre est 9,0E en numéraire et 0,10 action Fnac Darty valorisant Unieuro à 12,0E par action.



Unieuro est le leader italien des produits électroniques et de l'électroménager avec 17% de part de marché. Unieuro a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros, en croissance annuelle moyenne pondérée de 8% sur la période 2016/17-2023/24. Il dispose d'un réseau dense de magasins intégrés et affiliés répartis sur l'ensemble de l'Italie avec une présence significative dans le nord et le centre du pays (71% des magasins).



Le rapprochement entre Fnac Darty et Unieuro constituerait un leader de la vente de produits électroniques, d'électroménager, de produits éditoriaux et de services en Europe de l'Ouest et du Sud avec plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 30 000 collaborateurs et plus de 1 500 magasins.



Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : ' Ce projet est une opportunité unique pour le Groupe Fnac Darty de poursuivre son ambition à long terme de consolidation de ses marchés et de renforcement de son modèle économique à l'échelle européenne'.





Valeurs associées FNAC DARTY 29,75 EUR Euronext Paris -1,49%