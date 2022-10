Fnac Darty, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du vendredi 21 octobre 2022

(AOF) - Fnac Darty (-4,96% à 28,76 euros)

Le distributeur accuse le plus fort repli à la mi-séance après avoir dévoilé un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 de 1,849 milliard d'euros, en recul de 0,3% en données publiées et en retrait à 1,3% en données comparables.

Points clés

- Premier distributeur français, né en 2016, de produits techniques et d’électro-ménager sous enseignes Fnac et Darty et deuxième distributeur web ;

- Activité de 8 Mds€ répartie entre produits techniques (49 %), produits éditoriaux (16 %), électro-ménager (22 %) et autres produits & services ;

- Présence forte en France & Suisse (83 % des ventes), la péninsule ibérique (9 %) et la Belgique & Luxembourg et premiers pas en Afrique au Sénégal ;

- Modèle d'affaires de distributeur digitalisé responsable ;

- Capital ouvert avec l'allemand Ceconomy comme 1er actionnaire, suivi de l’assureur Indexia, Enrique Martinez étant directeur général et Jacques Veyrat présidant le conseil de 14 membres ;

- Situation financière maîtrisée avec 1,2 Md€ de liquidités et 1,6 Md€ de capitaux propres, face à 1,1 Md€ de dette nette

Enjeux

- Nouveau plan stratégique Everyday sur 3 piliers à horizon 2025 : digitalisation, via 50 % des investissements, dans la distribution omnicanal en plaçant les vendeurs au centre du conseil et visant 30 % des ventes sur le web / accompagnement des clients vers les produits plus durables via le score de durabilité (fiabilité, disponibilité des pièces détachées, réparation) / déploiement de DartyMax, service de réparation par abonnement (2M abonnés visés) / autofinancement libre cumulé de 500 M€ sur 2021-23 et de 240 M€ annuel dès 2025 ;

- Stratégie d'innovation orientée data et open innovation : amélioration de la connaissance et de la qualité des données et partenariat avec Google sur l’usage de la data, réseau de fonds de capital risque partenaires et Digital Factory ;

- Stratégie environnementale : réduction de moitié des émissions de CO2 en 2030 vs 2019 / économie circulaire avec l'allongement du cycle de vie des produits (abonnement à la réparation DartyMax, label « choix durable Darty », déploiement des services de réparation WeFix en partenariat avec Apple) et revente d’ouvrages d’occasion en partenariat avec La Bourse aux livres / partenariat avec Valeco pour accroître la part d’énergie verte et avec le fonds d’amorçage Raise Seed for Good intégrant les critères ESG dans son accompagnement ;

- Fidélité de la clientèle avec 10 M d’adhérents, dont 7 M en France ;

- Diversification élargie après les mobiliers de cuisine chez Darty et la mobilité, implantation d’espaces maison, jeux et jouets dans les magasins ;

- Montée à 26 % des ventes en France de la part des achats en ligne, couplée à l’ouverture de 55 magasins, portant le total à 957.

Défis

- Risque concurrentiel fort de la part d’Amazon ;

- Capacité à maintenir l’offre malgré les difficultés dans les chaînes d’approvisionnement ;

- Retombées des partenariats avec Google Cloud et, en Suisse, avec le réseau Manor;

- Anticipations 2022 confirmées après une hausse de la rentabilité au 1er trimestre : prudence sur l’évolution des marchés mais accélération du plan Everyday par capitalisation sur le secteur omnicanal, la maîtrise des coûts et la poursuite des abonnements ;

- Dividende de 2 € au titre de 2021.

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.