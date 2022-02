Fnac Darty, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 24 février 2022

(AOF) - Fnac Darty (-12,85% à 44,36 euros)

C'est la Bérézina sur les marchés actions ce jeudi, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Fnac Darty accuse plus lourdement le coup dans le sillage de ses résultats annuels. Le groupe a dit rester prudent sur l'évolution de ses marchés en 2022. Le début de l'année a été perturbé par la crise sanitaire et la montée progressive de l'inflation.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier distributeur français, né en 2016, de produits techniques et d’électro-ménager sous enseignes Fnac et Darty et deuxième distributeur web ;

- Activité de 7,5 Mds€ répartie entre les produits techniques pour 49 %, les produits éditoriaux pour 17 % et l’électro-ménager pour 21 %, les autres produits & services pour 13 % ;

- Présence forte en France & Suisse (83% des ventes des 908 magasins), la péninsule ibérique (9 %) et la Belgique & Luxembourg ;

- Modèle d'affaires considérant la distribution comme une plateforme de services, tant pour les marques que pour le consommateur et visant à accroître le leadership hors de France, avec pour objectif de moyen terme une marge opérationnelle de 4,5 à 5 % ;

- Capital ouvert, avec l'allemand C-economy comme 1er actionnaire avec 24 % des titres, Enrique Martinez étant directeur général et Jacques Veyrat présidant le conseil de 13 membres.

Enjeux

- Nouveau plan stratégique Everyday sur 3 piliers à horizon 2025 : digitalisation, via 50 % des investissements du groupe, dans la distribution omnicanal en plaçant les vendeurs au centre du conseil et visant 30 % des ventes sur le web / accompagnement des clients vers les produits plus durables via le score de durabilité / fiabilité, disponibilité des pièces détachées, réparation (2,5 millions de produits réparés) / déploiement de Darty Max, service de réparation par abonnement / autofinancement libre cumulé de 500 M€ sur 2021-23 et de 240 M€ annuel dès 2025 ;

- Stratégie d'innovation focalisée sur le renforcement des capacités digitales et logistiques : empreinte omni-canale / Digital Factory pour l'agilité et la vélocité des site d'e-commerce ;

- Stratégie environnementale : économie circulaire avec l'allongement du cycle de vie des produits (abonnement à la réparation DartyMax, label « choix durable Darty », indice de réparabilité des smartphones, déploiement des services de réparation WeFix) et partenariat avec La Bourse aux livres de revente d’ouvrages d’occasion / réduction de moitié des émissions de CO2 en 2030 par rapport à 2019 ;

- Rapidité des avancées du plan Everyday au 1 er semestre 2021 - complémentarité entre les réseaux de magasins et de vente en ligne, ouverture de 18 magasins ;

- Diversification dans la mobilité par partenariats -Citroën, Xiaomi, Angell Bike, Cyclofix....

Défis

- Risque concurrentiel fort de la part d’Amazon ;

- Interrogation sur les intentions des actionnaires allemands, Metro et C-economy;

- Intensification du maillage territorial -14 magasins ouverts au 3 ème trimestre 2021 ;

- A fin septembre 2021, malgré les obligations de couvre-feu ou de confinement (jusqu’au 19 mai 2021 en France), hausse de 13 % du chiffre d’affaires dont le ¼ réalisé en ligne ;

- Objectif 2021, rehaussé : hausse de 5 % des revenus et bénéfice opérationnel entre 260 et 270 M€;

- Retour aux actionnaires : dividende 2020 de 1 €, engagement de 1,5 € pour 2021 et analyse, chaque année, d’un dividende exceptionnel ou de rachats d’actions.