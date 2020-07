FNAC-DARTY : perte opérationnelle courante au premier semestre

(AOF) - Fnac-Darty a publié une perte nette des activités poursuivies (part du groupe) de 76,7 millions d'euros au premiers semestre 2020 contre une perte de 33,2 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant pour la même période ressort négatif à -57,6 millions contre +46,2 millions au premier semestre 2019. Pour sa part, le chiffre d'affaires du spécialiste de la distribution de produits culturels et de loisirs s'établit à 2,849 milliards d'euros, correspondant à une décroissance de 10,1% en données comparables.

La marge brut est en baisse de 110 points de base à 29,6%. Elle s'établit à 844,2 millions d'euros contre 950,8 millions au premier semestre 2019, soit une baisse de 11,2%.

Le groupe a souligné une '' très bonne '' reprise de l'activité post confinement, limitant ainsi l'impact de la perte des ventes en magasins liée à la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19.

Hors contribution de Nature & Découvertes, le groupe précise que la perte de revenus durant la fermeture de la quasi-totalité du parc de magasins physiques entre le 15 mars et le 10 mai est d'environ 400 millions d'euros.

Fnac-Darty met en avant une '' excellente exécution opérationnelle " sur les plateformes digitales et souligne que le poids des ventes en ligne a représenté 31% du chiffre d'affaires de la société.

Concernant les perspectives, le groupe précise que, compte tenu de l'importance de la crise et du caractère toujours incertain, à date, de la reprise de la consommation, de l'évolution du mix produits et services, il reste prudent sur la performance de ses marchés au second semestre.

Il ajoute cependant, que la société demeure '' confiante dans sa capacité de résistance '' grâce à la forte adaptation de son modèle omnicanal démontrée ce semestre, et restera focalisé sur son exécution commerciale pour '' réussir les grands rendez-vous commerciaux '' du second semestre, ainsi que sur la maîtrise des coûts, des investissements et du cash-flow.

" Après un début d'année très prometteur, le groupe a su faire face à la crise du Covid-19 en s'appuyant sur ses forces digitales et logistiques pour servir ses clients dans les meilleures conditions possibles. Dans un contexte de consommation qui restera incertain, nous maintiendrons sur le second semestre une politique de gestion financière très rigoureuse, tout en poursuivant résolument nos priorités business avec l'accélération forte de nos plateformes digitales, la diversification de nos activités, et le développement de nos offres de services " a déclaré Enrique Martinez, son directeur général.

