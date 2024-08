Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fnac Darty: période d'examen rouverte pour Unieuro information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 07:47









(CercleFinance.com) - Fnac Darty fait part de la réouverture par la Consob, l'autorité de la Bourse italienne, de la période d'examen en vue de l'approbation de son document d'offre déposé sur Unieuro, période rouverte à partir de ce 15 août et qui se terminera le 23 août.



Pour rappel, l'offre de Fnac Darty et son partenaire Ruby porte sur les 19,8 millions d'actions non encore détenues au capital d'Unieuro, le numéro un de la distribution de produits électroniques et électroménagers en Italie avec 17% de part de marché.



La période d'examen avait été suspendue par la Consob il y a une dizaine de jours, car l'autorité souhaitait recevoir certaines informations supplémentaires concernant cette opération valorisant Unieuro pour un montant total de 249 millions d'euros.





Valeurs associées FNAC DARTY 26,75 EUR Euronext Paris +0,94%