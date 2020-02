Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty : perd plus de 4%, conteste la requête Comet Group Cercle Finance • 03/02/2020 à 12:15









(CercleFinance.com) - Le titre chute de plus de 4% à la Bourse de Paris, alors que la direction de Fnac Darty a confirmé avoir reçu une signification de contentieux du liquidateur de Comet Group Limited pour un montant d'environ 83 M£. Darty Holdings SAS, une filiale du groupe, en sa qualité de successeur de Kesa International Limited (KIL), avait cédé Comet Group, dont l'activité était l'exploitation de magasins de biens électroniques au Royaume Uni, en 2012. ' Le liquidateur allègue qu'en février 2012, antérieurement à l'acquisition de Darty par Fnac réalisée en 2016, Comet aurait remboursé une dette intragroupe à KIL, alors que Comet était déjà en état de cessation de paiements. Aucun élément concernant ce dossier n'avait été porté à la connaissance du groupe Fnac au moment de l'acquisition de Darty ' précise le groupe. ' Le Groupe conteste fermement le bien-fondé de la requête, et prend les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts ' rajoute la direction.

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris -4.04%