Fnac Darty : partenariat avec Funbooker pour France Billet

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce mardi que son service de billetterie France Billet et Funbooker s'associent pour 'développer ensemble la vente d'activités de loisirs pour toute la famille'. Ce partenariat permet à France Billet de renforcer son catalogue d'activités grâce aux 4.000 offres proposées par Funbooker, comprenant notamment des expériences immersives, insolites, ainsi que des activités d'apprentissage et des ateliers de découverte. Rappelons que France Billet est une filiale à 100% de la Fnac.

