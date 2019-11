Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty : ouverture de deux magasins en Tunisie Cercle Finance • 22/11/2019 à 13:46









(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty, en partenariat avec la société ManageTech, annonce ce vendredi l'ouverture de deux nouveaux magasins Fnac et Darty, au sein du centre commercial Mall of Sousse, le plus grand centre commercial de Tunisie. Ces ouvertures entrent dans le cadre du projet d'expansion de développement en Tunisie du groupe. 'Édifiés sur une superficie globale de plus de 1.500 m2, ces deux magasins proposeront une offre de biens culturels, de loisirs, de produits technologiques et d'électroménagers', précise Fnac Darty.

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris -0.37%