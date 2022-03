Fnac-Darty obtient l’agrément officiel d’Apple pour la réparation

(AOF) - Fnac-Darty vient d'annoncer avoir rejoint le réseau de Centres de Services Agréés Apple (CSAA) en France, via sa filiale WeFix, un spécialiste de la réparation express de smartphones et tablettes. L’enseigne aura désormais accès aux pièces détachées de la marque et les équipes WeFix seront formées au savoir-faire et à l’utilisation des outils Apple.