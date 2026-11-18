Fnac Darty nomme Hubert Patinec à la direction de son réseau de franchises

Le distributeur annonce la nomination de Hubert Patinec au poste de directeur du réseau Franchise, effective depuis le 1er septembre

Fort d'une expérience dans le commerce, l'entrepreneuriat et le management de réseaux, il aura pour mission de soutenir le développement de la franchise et de renforcer l'accompagnement des franchisés. Il reporte à Tiffany Foucault, Chief Sales & People Officer et membre du comité exécutif du groupe.

Diplômé d'une école de commerce, Hubert Patinec débute sa carrière au sein du groupe BPCE, où il évolue pendant trois ans dans les équipes de marketing opérationnel. Il participe notamment au déploiement du nouveau concept d'agences de la Caisse d'Épargne, en intervenant sur la conduite du changement, la formation des équipes et la communication.

Il poursuit ensuite son parcours dans le conseil en stratégie commerciale et en communication, en qualité de directeur commercial, avant de rejoindre Euradis, spécialiste de la distribution automobile, où il prend en charge le développement du réseau.

Séduit par le modèle de la franchise, il se tourne par la suite vers l'entrepreneuriat, une activité qu'il exercera pendant huit ans.

En 2010, Hubert Patinec intègre Darty en tant que directeur de magasin. Trois ans plus tard, il est promu directeur régional des ventes et occupe successivement cette fonction dans les régions Pays de la Loire, Bretagne et Centre-Ouest.