Fnac Darty: ne va pas atteindre son objectif de cash-flow

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe serait d'environ 7 945 millions d'euros en 2022, et afficherait une baisse estimée à -1,2% en données publiées et -1,9% en données comparables par rapport à 2021.



Le Résultat Opérationnel Courant est estimé à environ 230 millions d'euros. Le Cash-flow libre opérationnel est légèrement négatif aux alentours de -30 millions d'euros.



' L'écart avec le cash-flow libre de l'année précédente s'explique, pour environ un tiers, par un EBITDA y compris éléments non courants en recul en lien avec le résultat opérationnel courant de l'année ' indique la direction.



Le Groupe estime peu probable d'atteindre son objectif de cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2023. Par conséquent, le Groupe étend ce même objectif sur la période 2021-2024.



Fnac Darty maintient son ambition de générer un cash-flow libre opérationnel d'au moins 240 millions d'euros en rythme annuel à partir de 2025.





Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris -1.72%