Fnac Darty : Moody's relève la perspective à 'stable'

(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé lundi avoir relevé de 'négative' à 'stable' la perspective associée à la note de crédit 'Ba2' attribuée à Fnac Darty. L'agence de notation dit prendre acte de la solide performance opérationnelle enregistrée par l'enseigne en 2020, notamment pendant la période-clé de Noël, et ce en dépit des restrictions liées à la crise du coronavirus. 'Si les conditions d'activité demeurent difficiles, avec certains magasins qui restent fermés depuis janvier 2021, nous nous attendons à ce que le ratio d'endettement de Fnac Darty s'améliore en repassant sous le seuil des 4x avec une situation de trésorerie qui devrait rester bonne au cours des 18 prochains mois', explique Guillaume Leglise, l'analyste en charge du dossier chez Moody's.

