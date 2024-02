Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fnac Darty: mandat à un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Fnac Darty annonce la mise en oeuvre d'un programme de rachat de ses propres actions, un mandat de rachat, confié au prestataire de services d'investissement Natixis, portant sur le solde du précédent mandat soit un montant maximum de 4,5 millions d'euros.



Cette démarche s'inscrit dans le prolongement de la décision du conseil d'administration de procéder au rachat d'actions propres dans la proportion nécessaire pour compenser la dilution induite par l'acquisition d'actions attribuées gratuitement aux salariés.





