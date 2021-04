Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty : maintient ses perspectives pour 2021 Cercle Finance • 15/04/2021 à 18:02









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 1 818 millions d'euros au premier trimestre 2021, en croissance de +21,7% en données comparables (+22,0% en données publiées). Les ventes du segment France-Suisse s'établissent à 1 505 millions d'euros en croissance de +24,8% en données publiées (+24,5% en données comparables) ' Cette performance a été notamment soutenue par la forte croissance des ventes en ligne à +40% au cours du trimestre. Par ailleurs, la franchise affiche une solide dynamique au cours du trimestre à +60% par rapport au T1 2020 ' indique le groupe. Le Groupe maintient ses perspectives pour 2021 et vise une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant par rapport à 2020.

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +1.76%