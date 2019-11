Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac-Darty : lourde rechute sous le plancher des 49,3E Cercle Finance • 21/11/2019 à 10:16









(CercleFinance.com) - Fnac-Darty subit une lourde rechute sous le plancher des 49,3E: cette rupture risque de préfigurer une glissade en direction du 'plus bas' des 47E du 20 décembre 2018 (ou du 27 juin 2016) puis du 'gap' 46,2E du 26 février 2015 ou encore des 44,7E (du 24 août 2015).

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris -1.58%