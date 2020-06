Fnac Darty : le titre gagne 4%, update de l'activité

(CercleFinance.com) - Le titre gagne ce matin plus de 4% à la Bourse de Paris après avoir annoncé hier soir un update de l'activité sur les mois d'avril et de mai.

Les ventes ont baissé de -51,4% en avril (en publié) et elles sont quasiment stables en mai (+0,5% en publié). ' Sur les 5 premiers mois de l'année et hors Nature & Découverte (effet très limité), les ventes ' perdues ' se montent donc à ' seulement ' 400 ME ' indiquent les analystes d'Oddo.

Le résultat opérationnel courant publié à fin juin devrait être en repli de -100ME à -120ME par rapport au résultat opérationnel publié du 1er semestre 2019 (46ME hors activités aux Pays-Bas et hors Natures & Découvertes).

' L'atterrissage de ROC S1 serait donc compris entre -54 ME et -74 ME, alors que nous tablions sur -130 ME. Nous analysons cet écart, comme étant principalement lié à notre écart de CA, mais pas à notre séquence d'Opex (nous tablons sur des Opex annuels de 1 900 ME vs 1942 ME en 2019) ' indique Oddo.

' Cet update est une excellente nouvelle sur le front de l'activité et de la gestion des coûts. Nous maintenons notre recommandation à l'Achat et ajustons notre objectif de cours à la hausse à 50 E vs 45 E précédemment ' rajoute le bureau d'analyses.