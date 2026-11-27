Daniel Kretinsky à Paris, le 5 septembre 2019. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky détient 71,02 % du capital du spécialiste de matériel électronique et de produits culturels Fnac Darty à l'issue de son offre publique d'achat (OPA), a annoncé jeudi l'Autorité des marchés financiers (AMF).

"1,69 % du capital de Fnac Darty (a été) apporté au cours de la réouverture, portant la participation totale d’EP Group (société contrôlée par M. Kretinsky et à l'initiative de l'OPA, NDLR) à 71,02 % du capital de Fnac Darty", a indiqué le groupe Fnac Darty dans un communiqué.

M. Kretinsky avait lancé cette OPA en janvier. Il détenait déjà, via sa société luxembourgeoise Vesa, 28,5 % de Fnac Darty, dont il a acquis pendant l'offre 40,87 %, portant le total des parts détenues par l'entreprise EP Group à 69,3 %.

L'OPA avait été rouverte du 12 au 25 novembre pour permettre aux actionnaires d'apporter un maximum de titres.

Le 20 octobre, la Commission européenne avait validé le projet d'OPA, dernière autorisation attendue pour cette opération, et "conclu" qu'elle "ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence sur les marchés où les entreprises sont présentes".

"Devenir l'actionnaire de contrôle de Fnac Darty constitue une étape importante dans notre investissement de long terme dans l'entreprise", s'était réjoui M. Kretinsky le 10 novembre, après avoir réussi à prendre le contrôle majoritaire de Fnac Darty.