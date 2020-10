Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty : le CA trimestriel en hausse de 7,3% Cercle Finance • 21/10/2020 à 18:01









(CercleFinance.com) - A l'issue du 3e trimestre 2020, le groupe Fnac enregistre un CA de 1,86 milliard d'euros, en hausse de 7,3% en données comparables. La reprise des ventes en magasins et la forte croissance des ventes en ligne (+30%) sur le trimestre permettent au groupe de réduire la perte liée à la crise sanitaire à moins de 100 millions d'euros à fin septembre 2020. Fnac Darty demeure confiant quant à sa capacité à réussir les grands rendez-vous commerciaux de fin d'année. Le Groupe reste focalisé sur la maîtrise des coûts, des investissements et du cash-flow, mais reste prudent face aux incertitudes économiques et sanitaires qui pourraient impacter ses magasins et les centres commerciaux au 4ème trimestre, une période décisive pour le groupe.

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +1.26%