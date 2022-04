Fnac Darty: le CA recule de 2,5% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 18:34

(CercleFinance.com) - Fnac Darty publie un chiffre d'affaires de 1782 ME au titre du 1er trimestre 2022, en recul de 2,5% par rapport à la même période un an plus tôt en données comparables (c'est-à-dire en excluant les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins en propre).



Toujours en données comparables, l'activité a reculé de 2,8% pour la zone France et Suisse (1471 ME de chiffre d'affaires), un recul qui atteint même 8,6% pour la zone Belgique et Luxembourg (154 ME de CA). En revanche, le chiffre d'affaires réalisé sur la péninsule ibérique ressort en hausse de 7,4%, à 157 ME.



' Le Groupe a démontré une solide exécution sur ce premier trimestre 2022, marquée par une bonne disponibilité des produits et une excellente qualité de service', note Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty.



Comme beaucoup de sociétés, Fnac Darty doit faire avec le contexte inflationniste et les nombreuses incertitudes géopolitiques impactant la visibilité sur les prochains mois.



'La priorité du Groupe pour cette année reste avant tout d'optimiser son niveau de marge brute grâce à une gestion solide des approvisionnements, à son offre large de produits et services et à sa capacité à répercuter les hausses de prix', indique Fnac Darty.



Le groupe confirme enfin ses objectifs : atteindre un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2023, et un cash-flow libre opérationnel d'au moins 240 millions d'euros en rythme annuel à partir de 2025.