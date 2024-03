Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fnac Darty: lance une offre d'obligations senior de 500 ME information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 08:58









(CercleFinance.com) - Fnac Darty annonce le lancement d'une offre d'obligations senior à échéance 2029 de 500 millions d'euros et une offre de rachat en numéraire de ses obligations senior existantes à échéance 2024 et 2026.



La Société prévoit d'utiliser le produit brut de l'Offre d'Emission des Nouvelles Obligations pour racheter les

Obligations Existantes dans le cadre de l'Offre de Rachat et payer les frais et dépenses liés aux Transactions. Si l'intégralité des Obligations 2024 Existantes n'est pas rachetée dans le cadre de l'Offre de Rachat, la Société prévoit de les rembourser intégralement à un prix de 100 % après le closing de l'Offre de Rachat.



La Société prévoit également, le cas échéant, le remboursement partiel des Obligations Existantes 2026 non rachetées dans le cadre de l'Offre de Rachat quand elles seront remboursables à un prix de 100 % (à partir du 30 mai 2024) pour que le montant en principal des Obligations Existantes 2026 soit de 50 millions d'euros.





