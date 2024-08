Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fnac Darty: l'OPA sur l'italien Unieuro ouvrira lundi information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Fnac Darty a annoncé son intention de lancer lundi son offre publique d'achat sur Unieuro, quand bien même l'opération ne fait pas l'unanimité au sein du conseil d'administration du distributeur d'électronique grand public italien.



L'offre d'achat, lancée conjointement avec Ruby Equity Investment, une société appartenant au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, propose neuf euros en numéraire pour chaque action Unieuro assortie de 0,10 action Fnac Darty.



Le groupe français fait valoir que ce prix représente une prime de 42% sur la moyenne du cours de bourse d'Unieuro pondéré par les volumes à la clôture du 15 juillet dernier.



'Cette offre représente une opportunité unique de créer un leader européen de la distribution spécialisée et profiterait à toutes les parties prenantes d'Unieuro', souligne-t-il.



Dans sa note de réponse, le conseil d'administration d'Unieuro indique pourtant ne pas avoir été en mesure de recommander à l'unanimité l'opération, cinq membres l'avant jugé équitable, cinq s'étant prononcé contre, tandis qu'un administrateur a décidé de s'abstenir.



L'instance explique avoir en effet soulevé un certain nombre de critiques vis-à-vis du bien-fondé de la transaction et d'éventuels projets en commun au vu des objectifs stratégiques que la société s'est fixé.



En dépit des réserves émises par sa cible, Fnac Darty indique qu'il prévoit de lancer son offre pour une durée de 40 jours à la Bourse de Milan à compter du lundi 2 septembre au matin et jusqu'au 25 octobre.



A la Bourse de Paris, l'action Fnac Darty s'inscrivait en hausse de 0,2% vendredi matin suite à ces annonces. Le titre Unieuro progressait lui aussi d'environ 0,2%.





Valeurs associées FNAC DARTY 29,60 EUR Euronext Paris -1,50%