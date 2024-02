Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fnac Darty: issue favorable au litige Comet information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Fnac Darty annonce le refus par la Supreme Court de Londres de la demande du liquidateur de Comet Group Limited de contester le jugement rendu par la Cour d'appel de Londres en octobre 2023 en faveur de sa filiale Darty Holdings SAS.



Cette décision clôt définitivement le contentieux lié à la cession de Comet Group Limited en 2012. Pour rappel, la décision rendue en première instance par la High Court de Londres en faveur du liquidateur de Comet avait été infirmée fin 2023.



Fnac Darty devrait recevoir le solde de la somme initialement versée en décembre 2022 ainsi que le remboursement des frais de procédure engagés et d'intérêts, soit un impact positif sur sa trésorerie estimé à au moins 40 millions d'euros d'ici 45 jours ouvrés.





Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris 0.00%