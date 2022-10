Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty: intègre la catégorie 'Avancée' (A1+) de Moody's information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 17:51









(CercleFinance.com) - Fnac Darty intègre pour la première fois la meilleure catégorie ' Avancée ' (A1+) de Moody's ESG Solutions avec un score ESG de 61/100, en hausse significative de +17 points en 3 ans et se situe dorénavant dans le Top 5 % mondial.



' Cette performance traduit les résultats positifs des actions mises en place dans le cadre de la politique RSE ambitieuse du Groupe et valorise les engagements environnementaux, sociaux, éthique et de gouvernance de Fnac Darty - en tant que piliers de son plan stratégique Everyday ' indique le groupe.



Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty, a déclaré : ' Cette valorisation est une nouvelle reconnaissance du bien-fondé et de la performance de notre plan stratégique Everyday qui permettra au groupe Fnac Darty d'incarner, à terme, les nouveaux standards du secteur de la distribution orientés vers la consommation durable et responsable. '





Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +1.78%