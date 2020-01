Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty : installation d'un espace WeFix à Parly 2 Cercle Finance • 29/01/2020 à 12:03









(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce soir l'installation d'un espace WeFix au centre commercial Parly 2, en région parisienne. L'ouverture de cet espace est prévue pour le 14 février. 'Le service de réparation en 20 minutes de smartphones, tablettes et smartwatches sera proposé pour 19 marques (Apple, Samsung, Huawei...) et 231 modèles. Les clients pourront également découvrir une gamme de smartphones reconditionnés directement par WeFix et garantis 6 mois, ainsi qu'une large gamme d'accessoires', indique notamment Fnac Darty. Rappelons que WeFix est une filiale et marque du groupe Fnac Darty depuis le 4 octobre 2018.

