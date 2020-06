Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FNAC-Darty : grimpe vers 36,5E, attention au double-top Cercle Finance • 19/06/2020 à 09:25









(CercleFinance.com) - FNAC-Darty grimpe vers 36,5E et renoue avec son zénith d'ouverture du 9 juin (36,6E), dépassant légèrement son fixing de clôture du 8 juin (36,3E). Attention à la validation d'un 'M' baissier en cas de rechute sous 32,6E avec 2 'gap' à combler, celui des 29,82E du 29 mai puis des 25,96E du 25 mai. Inversement, franchir les 36,5E induirait un objectif de 40,5E...

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +3.18%