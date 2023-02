Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FNAC/Darty : grimpe de +10% vers 40,2E, rumeurs de rachat information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 17:58









(CercleFinance.com) - FNAC/Darty grimpe de +10% vers 40,2E sur des rumeurs de rachat par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky (déjà propriétaire des magazines Elle, Marianne, Public), lequel a déjà ramassé 20% du capital (et peut-être plus).

Le titre pulvérise la résistance des 37E de la mi-janvier : le titre s'ouvre ainsi la route des 43E, ex-pic du 19/07/2022.





Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +7.65%