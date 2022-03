Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty: extension de la maturité d'une ligne RCF information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, Fnac Darty annonce l'extension de la maturité de sa ligne de crédit RCF de 500 millions d'euros, par exercice de l'option d'extension de mars 2026 à mars 2027 de cette ligne de crédit.



Le distributeur de biens culturels, électroniques et électroménagers précise que cette option a été souscrite à 100% des engagements bancaires. Fnac Darty possède encore une option d'extension pour étendre sa ligne de crédit RCF à mars 2028.





