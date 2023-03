Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty: extension de la maturité d'une ligne de crédit information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 17:51









(CercleFinance.com) - Fnac Darty a exercé la dernière option d'extension en mars 2023, de mars 2027 à mars 2028 de sa ligne de crédit RCF. Cette option a été souscrite à 98,5% des engagements bancaires.



Le Groupe dispose ainsi d'une ligne de crédit RCF de 500 millions d'euros jusqu'à mars 2027 puis de 492,5 millions d'euros jusqu'à mars 2028.



' Dans la continuité de la mise en place de la ligne de crédit non tirée Delayed Drawn Term Loan (DDTL) de 300 millions d'euros en décembre dernier, le succès de cette extension témoigne une nouvelle fois de la confiance des partenaires financiers dans la stratégie de Fnac Darty ' indique le groupe.





