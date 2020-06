Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty : 'excellente reprise de l'activité' Cercle Finance • 17/06/2020 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce une excellente reprise de l'activité post confinement. Le mois d'avril a été marqué par la fermeture de la totalité du parc magasins pendant la période de confinement, les ventes e-commerce ont quasiment triplé par rapport à 2019. Le Groupe a enregistré 1 million de nouveaux clients sur la période, et plus de 4 millions de transactions sur ses sites e-commerce. Le groupe enregistre une croissance du chiffre d'affaires à magasins constants de +10% après la réouverture des magasins à partir du 11 mai. La perte de chiffre d'affaires liée à la crise du COVID-19 est estimée à environ 400 ME à fin mai hors contribution de Nature & Découvertes. ' Le résultat opérationnel courant publié à fin juin devrait être en repli de -100ME à -120ME par rapport au résultat opérationnel publié du 1er semestre 2019 qui s'établissait à 46ME hors activités aux Pays-Bas et hors Natures & Découvertes ' indique le groupe.

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +0.23%