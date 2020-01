Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty : estime ses performances en 2019 Cercle Finance • 16/01/2020 à 18:21









(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce soir anticiper une activité au T4 2019 affectée par une perte de chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros en décembre, liée aux mouvements sociaux en France. Ainsi, le chiffre d'affaires 2019 devrait être d'environ 7,34 milliards d'euros (+0,7% en comparable). Le résultat opérationnel courant devrait atteindre 293 millions d'euros, pour un FCF d'environ 170 millions d'euros. 'Grâce à notre agilité et à la maîtrise de nos coûts, notre marge opérationnelle courante devrait bien résister et atteindrait 4%, en 2019 sur la base de nos dernières estimations', indique par ailleurs Enrique Martinez, DG de Fnac Darty. 'Dans un contexte social toujours incertain en France, le Groupe reste prudent sur la performance de ses marchés en 2020, mais confirme sa capacité à surperformer leur croissance et reste focalisé sur la maîtrise des coûts. Par conséquent, en 2020, le Groupe viserait une légère croissance du Chiffre d'affaires et du Résultat Opérationnel Courant. Les objectifs à moyen terme, qui visent une croissance supérieure aux marchés et une marge opérationnelle courante de 4,5% à 5%, sont confirmés', précise Fnac Darty.

