Fnac Darty : entouré après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Le titre Fnac Darty avance nettement ce matin (+5,3%), dans une Bourse de Paris pourtant largement en baisse, les investisseurs appréciant les résultats publiés hier soir. L'analyste Oddo BHF confirme d'ailleurs ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre, notant des résultats 'sans surprise' concernant l'exercice 2019. 'Si nous observons qu'à 4.0x l'EBITDA 2020e (hors IFRS 16), la société apparait comme faiblement valorisée, nous pensons qu'il s'agit du reflet des craintes à moyen terme sur l'évolution de la marge brute (hors effet franchise) pour des raisons de mix, couplé à des interrogations sur la productivité des magasins alors que l'ombre des pure players online continue de peser', commente le broker. Ainsi, Oddo BHF confirme son objectif de cours de 72 euros. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de +81%.

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +4.92%