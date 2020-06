Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty : en hausse, un broker reste à l'achat Cercle Finance • 19/06/2020 à 12:01









(CercleFinance.com) - Le titre Fnac Darty avance de +2,5% ce vendredi, alors que l'analyste Oddo BHF a confirmé sa recommandation 'achat' sur celui-ci, notant 'quelques éléments complémentaires plutôt rassurants'. Oddo BHF apprécie ainsi, à propos d'un update à fin mai, 'une bonne surprise'. Il indique cependant : 'attention à ne pas extrapoler à l'ensemble du S2, mais ce qui est pris pour le S1 est rassurant Nous restons sur notre analyse qu'il s'agit là une très bonne publication et de manière générale très encourageante pour la suite, même s'il convient de garder une certaine prudence sur le S2 (cf. Chine, seconde vague, chômage à venir...)'. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 50 euros sur la valeur.

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +2.04%