Fnac Darty: dossier déposé pour l'offre sur Unieuro

(CercleFinance.com) - Fnac Darty a annoncé hier soir avoir déposé avec son partenaire Ruby son document d'offre sur Unieuro auprès de la Consob, l'autorité de la Bourse italienne.



Dans un avis financier, le distributeur français précise que l'offre porte sur l'ensemble des quelque 19,8 millions d'actions ordinaires d'Unieuro non encore détenues, y compris les actions auto-détenues.



Le groupe avait manifesté il y a deux semaines sont intention de déposer une offre sur Unieuro, le numéro un de la distribution de produits électroniques et d'électroménager en Italie avec 17% de part de marché.



Unieuro - qui a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros l'an dernier - dispose d'un réseau de 523 magasins avec une présence importante dans le nord du pays.



Fnac Darty prévoit de lancer une OPA mixte en numéraire (75%) et en actions (25%) en commun avec Ruby Investment, une holding du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, déjà actionnaire à hauteur de 29,9% de Fnac Darty.



L'offre devrait valoriser chaque action Unieuro à 12 euros, soit une prime de 34% sur la moyenne du cours de Bourse des trois derniers mois, soit un montant total de 249 millions d'euros.



Le titre Fnac Darty grignotait 0,5% mardi en début de séance, mais accuse un repli de plus de 8% depuis un mois. Depuis le début de l'année, il affiche cependant un petit gain de l'ordre de 1%.





Valeurs associées FNAC DARTY 28,15 EUR Euronext Paris +1,08%