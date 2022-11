Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty: décision de justice défavorable au Royaume Uni information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 11:23









(CercleFinance.com) - Fnac Darty indique que la High Court de Londres a condamné sa filiale Darty Holdings SAS, à rembourser un montant d'environ 89,6 millions de livres sterling, dans le cadre de la vente de la société Comet Group Limited par le groupe Kesa en 2012.



Contestant fermement, sur le fond, la décision rendue par la High Court, le groupe de distribution français envisage d'utiliser toutes les voies de recours possibles pour contester cette décision, dont la demande de faire appel.



Fnac Darty déclare disposer d'un niveau de liquidité suffisant pour honorer ce paiement qui devrait intervenir d'ici la fin de cette année et dont le montant impactera le résultat des activités abandonnées, mais ni le résultat courant, ni le cash-flow libre du groupe.





Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +1.25%