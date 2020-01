FNAC-DARTY : croissance attendue du chiffre d'affaires 2019 malgré les grèves en France

(AOF) - Le groupe Fnac-Darty a publié une estimation de ses résultats pour l'année 2019. Le chiffre d'affaires serait de 7,34 milliards d'euros, soit une croissance de 0,7 % à périmètre comparable. Le taux de marge brute atteindrait 30,4 %, en retrait de 20 points de base par rapport à 2018. Le résultat opérationnel courant est estimé à 293 millions d'euros et intègrerait une contribution des sociétés acquises pour environ 20 millions. La marge opérationnelle courante des activités poursuivies atteindrait ainsi 4 %. Enfin, le Free Cash Flow est attendu en croissance à 170 millions d'euros.

Le distributeur explique avoir subi les effets néfastes des mouvements sociaux en France, qui ont généré une perte de chiffre d'affaires d'environ -70 millions sur les ventes de Noël.

Pour 2020, Fnac-Darty vise une légère croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant supérieure au marché, ainsi qu'une marge opérationnelle courante de 4,5 % à 5 %, tout en restant focalisé sur la maîtrise des coûts.

Le groupe a également décidé de lancer un processus actif de recherche de partenaire pour ses activités aux Pays-Bas, afin de permettre à sa filiale néerlandaise BCC de mieux saisir les opportunités de ses marchés.

Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty, a déclaré : "Pour la deuxième année consécutive, le commerce en France est impacté par des mouvements sociaux au mois de décembre, période la plus critique pour notre secteur. En 2019, ces événements auront un impact matériel sur les performances du Groupe".

"Toutefois, grâce à notre agilité et à la maîtrise de nos coûts, notre marge opérationnelle courante devrait bien résister et atteindrait 4%, en 2019 sur la base de nos dernières estimations. J'ai, par ailleurs, décidé d'engager un processus de recherche de partenaire pour notre filiale néerlandaise BCC. En 2020, dans un contexte de marché toujours incertain, nous viserions une légère croissance de notre chiffre d'affaires et de notre résultat opérationnel courant".

"Enfin, les atouts uniques de Fnac Darty, sa plateforme omnicanale, ses offres de produits et services et la qualité de ses équipes, devraient permettre d'atteindre à moyen terme une croissance du chiffre d'affaires supérieure au marché et une marge opérationnelle courante de 4,5 % à 5 %".