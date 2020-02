Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty : contentieux avec le liquidateur de Comet Cercle Finance • 03/02/2020 à 08:43









(CercleFinance.com) - Suite à des informations de presse, Fnac Darty confirme avoir reçu une signification de contentieux du liquidateur de Comet Group Limited -cédé par Darty Holdings SAS en 2012- à l'encontre de sa filiale Darty Holdings SAS, pour environ 83 millions de livres sterling. Le liquidateur allègue qu'en février 2012, Comet aurait remboursé une dette intragroupe à Kesa International Limited (KIL) -dont Darty Holdings SAS était successeur-, alors que Comet était déjà en état de cessation de paiements. Affirmant qu'aucun élément concernant ce dossier n'avait été porté à la connaissance du groupe Fnac au moment de l'acquisition de Darty en 2016, Fnac Darty conteste fermement le bien-fondé de la requête, et prend les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts.

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris -0.77%