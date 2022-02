Fnac Darty: confirme ses objectifs sur 2021-2023 information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 18:07

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires 2021 s'établit à 8 043ME, en croissance de +7,4% en données publiées et de +7,0% en données comparables par rapport à 2020, et en croissance de +8,2% par rapport à 2019 proforma.



Le taux de marge brute atteint 29,5% en 2021, en croissance de +30 points de base par rapport à 2020.



L'EBITDA s'établit à 621 ME, dont 247 ME liés à l'application de la norme IFRS 16, en croissance de +54ME par rapport à 2020. Le résultat opérationnel s'établit ainsi à 260 ME en 2021.



Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies affiche une hausse de +49ME à 145 ME en 2021. Le résultat net consolidé, part du Groupe ressort à 160 ME en 2021, contre 1 ME en 2020.



Le Groupe confirme ses objectifs d'atteindre un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 ME sur la période 2021-2023, et un cash-flow libre opérationnel d'au moins 240 ME en rythme annuel à partir de 2025.