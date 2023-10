Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FNAC Darty : brusque rebond de +10% à 22,3E information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 11:40









(CercleFinance.com) - FNAC Darty amorce un brusque rebond de +10% à 22,3E, non pas sur des prévisions réjouissantes mais des attentes moins médiocres que prévu.

Le titre matérialise un brusque rebond de +10% à 22,3E et cela ressemble à une reprise en 'V' vu le 'trou d'air' vers 17,5E subi vendredi.

Une grosse barrière graphique se dessine vers 24E (résistance du 19/09 au 13/10), mais il reste presque 10% de marge à la hausse, ce n'est pas négigeable.





