FNAC DARTY : Arnauld de Saint Pastou devient directeur e-commerce et tarde international

(AOF) - Fnac Darty a annoncé la nomination d'Arnauld de Saint Pastou en tant que directeur e-commerce et trade international (déjà effective depuis le 1er mars 2020). Directeur du trade marketing du groupe et de Retailink, la régie omnicanale 100% intégrée de Fnac Darty depuis 2017, il a été à l'initiative du lancement et du développement de cette structure au positionnement unique sur le marché publicitaire, devenue une marque média à part entière.

Il pilotera également une mission de développement des projets data au sein du groupe, notamment autour de la qualité de la donnée produits et autour des sujets de data exchange, permettant par exemple aux fournisseurs l'analyse de leurs business et des performances et de leurs campagnes sur les médias du groupe.

Arnauld de Saint Pastou est diplômé d'un MBA & management de l'ESC Amiens-Picardie.

AOF - EN SAVOIR PLUS