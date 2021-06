Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty : accord de partenariat avec Manor Cercle Finance • 22/06/2021 à 09:07









(CercleFinance.com) - Fnac Darty annonce la signature d'un accord de partenariat avec Manor visant au total le déploiement de 27 shop-in-shops Fnac au sein de Manor d'ici le premier semestre 2022, après une expérimentation réussie ces derniers mois par Fnac Suisse dans quatre magasins. Ces nouveaux shop-in-shops, exploités sous forme de concession avec une surface pouvant aller jusqu'à 1000 m2, proposeront une large sélection de produits et de services, allant du livre au multimédia en passant par la téléphonie et le petit électroménager. Avec ce partenariat, Fnac Darty vise un chiffre d'affaires additionnel d'au moins 100 millions d'euros en année pleine, sans impact significatif sur son objectif de cash-flow libre attendu à environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2023.

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +0.92%