Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fnac Darty : a finalisé la cession de BCC aux Pays-Bas Cercle Finance • 25/11/2020 à 17:55









(CercleFinance.com) - Fnac Darty a finalisé la cession de 100% de sa filiale néerlandaise BCC, spécialiste de l'électronique et de l'électroménager aux Pays-Bas. ' Fnac Darty est convaincu que la transaction réalisée auprès de Mirage Retail Group, qui dispose d'une expérience approfondie dans le commerce de détail néerlandais et d'une expertise dans les stratégies de redressement, permettra à BCC de bénéficier du soutien nécessaire pour réussir avec succès sur ses marchés ' indique le groupe.

Valeurs associées FNAC DARTY Euronext Paris +0.43%